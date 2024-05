Polizei Mettmann

POL-ME: 70-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und verunfallt schwer - Vebert - 2405070

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 22. Mai 2024, verlor ein 70-Jähriger vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und verunfallte schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr befuhr ein 70-jähriger Deutscher mit seinem Chevrolet Spark die Bökenbuschstraße aus Richtung Rottberger Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 27 kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach Angaben einer Zeugin mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Mann seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf der abschüssigen Straße kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit Leitpfosten als auch mit einem Verkehrszeichen, bis der Chevrolet schließlich stark verunfallt liegen blieb.

Zufällig anwesende Rettungskräfte versorgten den 70-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor der Unfallverursacher vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.

