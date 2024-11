Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Thermoskanne verfehlt das Ziel - trifft vorbeifahrenden BMW

Kaiserslautern (ots)

Als es plötzlich laut knallte, bekam die Fahrerin eines BMW in der Merkurstraße einen Schreck. Sie musste feststellen, dass eine Thermoskanne in ihre Seitentür gekracht war. Es stellte sich heraus, dass eine 57-Jährige im Streit aus Wut die Kanne nach ihrem Partner geworfen, diesen jedoch verfehlt hatte. Sie entfernte sich vom Tatort, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. An der Fahrzeugtür entstand ein höherer dreistelliger Sachschaden.

Die Werferin erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.|didi

