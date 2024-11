POL-PPWP: Geparkte Fahrzeuge gestreift und gerammt

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Diebstahl der eher ungewöhnlichen Art ist der Polizei am Donnerstag aus Waldleiningen gemeldet worden. Hier sind zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, insgesamt 18 Zebrafinken verschwunden. Die Ziervögel waren in Privatbesitz und wurden in einer Voliere gehalten. Am Mittwochmorgen stellte der Eigentümer fest, dass die Tiere nicht mehr da waren. Ein "Ausbruch" der Vögel ist aufgrund der Situation vor ...

