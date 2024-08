Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Gasaustritt in Gesamtschule sorgt für längeren Einsatz der Feuerwehr

Marienheide

Am Montagvormittag gegen 9:40 Uhr wurden der Löschzug Marienheide sowie der Einsatzleitwagen der Löschgruppe Kempershöhe und der Rettungsdienst zu einem Gasaustritt an der Gesamtschule Marienheide alarmiert. Vor Ort war durch eine Leckage an einer Gasleitung in größerer Menge Erdgas in das Gebäude eingetreten und hatte somit für eine Gefährdung gesorgt. Die genaue Ursache für den Defekt konnte während der Arbeiten der Feuerwehr noch nicht näher bestimmt werden.

Die Feuerwehr stellte zunächst den Brandschutz am Objekt von der Vorder- sowie der Rückseite sicher und leitete in enger Abstimmung mit der Aggerenergie als zuständiger Energieversorger unter ständiger Messung der Gaskonzentration umfangreiche Lüftungsmaßnahmen des betroffenen Gebäudeteiles ein.

Durch den Energieversorger wurden nach Lokalisation der Leckage parallel Tiefbauarbeiten begonnen, um eine Abdichtung vornehmen zu können. Die Gasleitung wurde bereits in der Frühphase des Einsatzes abgeschiebert, um einen weiteren Austritt zu minimieren.

Nach etwa 3 Stunden konnten die Lüftungsmaßnahmen schrittweise beendet werden. Das dreigeschossige, etwa 70x40 Meter große Schulgebäude wurde umfangreich kontrolliert und diverse Messungen zum Ausschluss gefährlicher Gaskonzentrationen durchgeführt.

Aufgrund der Sommerferien musste keine Evakuierung des Schulgebäudes durchgeführt werden. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

Die Feuerwehr Marienheide war mit 20 Einsatzkräften unter der Leitung von Carsten Fuhr (stv. Leiter der Feuerwehr) vor Ort. Der Rettungsdienst sicherte zeitweise mit einem Rettungswagen die Arbeiten ab. Zudem verschafften sich neben den 5 Mitarbeitern des Energieversorgers auch drei Vertreter der Gemeindeverwaltung einen Überblick an der Einsatzstelle.

