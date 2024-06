Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: PKW prallt frontal gegen Baum - eine Person durch die Feuerwehr aus Fahrzeug befreit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Marienheide (ots)

Am Samstagmorgen gegen 7:40 Uhr wurde der Löschzug Marienheide gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei über einen sogenannten eCall-Notruf zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B256 in der Ortslage Eberg alarmiert. Ein mit einer Person besetztes Fahrzeug war aus unbekannter Ursache frontal gegen einen Baum geprallt. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde eine sogenannte schnelle und zeitkontrollierte Rettung der schwer verletzten Person durchgeführt, wobei die Fahrerseite des Fahrzeuges durch die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräten geöffnet wurde.

Neben Rettungswagen und Notarzt des Oberbergischen Kreises war zudem der Rettungshubschrauber "Christoph Rheinland" aus Köln zur Unterstützung und Patiententransport in eine Spezialklinik alarmiert worden.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften des Löschzug Marienheide vor Ort und stellte neben der technischen Rettung im Einsatzverlauf den Brandschutz sicher und streute im Anschluss auslaufende Betriebsmittel ab.

Für weitere Informationen verweisen wir an die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Marienheide, übermittelt durch news aktuell