Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Brand auf geschlossener Station in psychiatrischer Klinik - keine Verletzten

In der Nacht zu Dienstag gegen 1:30 Uhr wurde die Feuerwehr Marienheide mit den Einheiten Marienheide und Kempershöhe zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Zentrum für seelische Gesundheit in der Ortslage Oberwette alarmiert. Kurz vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises ein Brandereignis in einem Patientenzimmer auf einer geschlossenen, psychiatrischen Station bestätigt, woraufhin umgehend das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden.

In einem Patientenzimmer waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, welche für eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung auf der betroffenen Station sorgten. Durch das schnelle und umsichtige Eingreifen des Pflegepersonals war der Bereich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert.

Zur Brandbekämpfung wurden durch die Feuerwehr zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Die Einrichtungsgegenstände wurden in das Freie verbracht und dort abgelöscht. Im weiteren Verlauf wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst, welcher u.a. auch mit dem leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort war, wurden mehrere Personen untersucht, mussten allerdings nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Marienheide war mit insgesamt 35 Einsatzkräften unter der Leitung des stellvertretenden Wehrführers Carsten Fuhr vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 3:30 Uhr beendet werden.

Die Ermittlung der Brandursache wurde durch die Polizei aufgenommen.

