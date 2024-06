Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Feuerwehrfest in Marienheide mit buntem Programm - 3.000EUR Spende der Kreissparkasse Köln übergeben

Marienheide (ots)

Am vergangenen Sonntag hatte der Löschzug Marienheide zu seinem alljährlichen Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus in der Klosterstraße geladen. Neben der musikalischen Begleitung durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide am Mittag hatten die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung am Nachmittag die Möglichkeit, verschiedene Vorführungen auf dem Gelände zu beobachten.

Die Kinderfeuerwehr stellte bei einer Einsatzübung ihr Können unter Beweis. Der Feuerwehrnachwuchs im Alter zwischen 6 und 10 Jahren befreite eine eingeklemmte Übungspuppe mit einem hydraulischen Spreizer im Miniaturformat aus einem Holzstapel. Im Anschluss führte die Jugendfeuerwehr eine Schauübung durch und löschte einen simulierten Küchenbrand.

Trotz des eher durchwachsenen Wetters fanden zahlreiche Gäste den Weg zur Veranstaltung und informierten sich über die Tätigkeiten der Feuerwehr sowie der DLRG, des Technischen Hilfswerks und der Höhenrettungsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, welche ebenfalls an der Fahrzeugausstellung teilnahmen. Im weiteren Tagesverlauf konnten noch mehrere Übungen der Höhenrettung und eine Übung der Feuerwehr an einem Gefahrguttrainer unter Chemikalienschutzanzügen beobachtet werden.

Auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz und konnten ihre Fähigkeiten am Löschhaus der Kinderfeuerwehr unter Beweis stellen, sich auf der Hüpfburg austoben oder sich schminken lassen.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die symbolische Scheckübergabe der Kreissparkasse Köln an den Förderverein des Löschzuges Marienheide am Mittag. Insgesamt 3.000EUR stellte die Kreissparkasse für die Förderung des Katastrophenschutzes aus einer Sonderausschüttung zur Verfügung. Löschzugführer Beppo Wette und sein Stellvertreter Axel Schulte nahmen die Spende mit Freude von Thomas Bulert (Kreissparkasse Köln) entgegen und bedankten sich im Namen aller Mitglieder für die tatkräftige finanzielle Unterstützung, welche durch die KSK auch schon in der Vergangenheit immer wieder geleistet wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Marienheide, übermittelt durch news aktuell