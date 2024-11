Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ziervögel verschwunden

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Diebstahl der eher ungewöhnlichen Art ist der Polizei am Donnerstag aus Waldleiningen gemeldet worden. Hier sind zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, insgesamt 18 Zebrafinken verschwunden.

Die Ziervögel waren in Privatbesitz und wurden in einer Voliere gehalten. Am Mittwochmorgen stellte der Eigentümer fest, dass die Tiere nicht mehr da waren. Ein "Ausbruch" der Vögel ist aufgrund der Situation vor Ort auszuschließen.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Hauptstraße beobachtet? Wem ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell