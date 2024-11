Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den grauen Mercedes gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Hilgardring. Hier wurde in den vergangenen Tagen ein grauer Mercedes-Benz, Modell 245 G, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren gerammt und beschädigt.

Der Unfall muss nach Angaben des Fahrzeughalters zwischen Montagnacht, 0 Uhr, und Donnerstagmittag, 13.30 Uhr passiert sein. In diesem Zeitraum stand der Wagen in Höhe des Hauses Nummer 35 in Fahrtrichtung Mainzer Straße am Fahrbahnrand.

Zurück blieben Schrammen an Kotflügel und Grill vorne links sowie eine Delle im vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

