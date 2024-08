POL-EL: Lingen - Eigentümer*in eines Schlüsselbundes gesucht

Wilsum (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Zum Feriengebiet in Wilsum alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 18.50 Uhr ein Chalet in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

