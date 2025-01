Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährige belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag (06.01.2025) in einem Parkhaus am Börsenplatz eine 20 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 20-Jährige befand sich gegen 02.45 Uhr in dem Parkhaus, als sie bemerkte, dass der Unbekannte ihr folgte. Nachdem sie in ihr Auto gestiegen war und die Türen verriegelt hatte, sah sie, dass der Mann an ihrem Beifahrerfenster stand und onanierte. Die Frau fuhr los und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hat eine dunkle Hautfarbe, einen Kinnbart und war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen sowie einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell