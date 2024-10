Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wangersen: Einbruch in Tischlerei

Ahlerstedt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tischlerei an der Dorfstraße. Es wurden Büros durchwühlt und offenbar nach Diebesgut durchsucht, einige Gegenstände kamen abhanden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Einheitstag oder auch schon zuvor verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Buxtehude unter 04161/6470 entgegen.

