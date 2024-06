Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Reizstoffsprühgerät hat in der Jackentasche nichts zu suchen!

Görlitz, BAB4 (ots)

Kurz nach Mitternacht stoppte die Bundesbereitschaftspolizei am heutigen Donnerstag in der Kontrollstelle auf der Autobahn am Rastplatz An der Neiße einen polnischen Pkw. Dessen Fahrer fiel zunächst durch sein provozierendes Verhalten auf. Bei seiner anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten schließlich in der Jackentasche des 31-Jährigen ein zugriffsbereites Reizstoffsprühgerät (ohne Prüfzeichen). Das verbotene Sprühgerät wurde dem in der Gemeinde Neißeaue wohnenden Mann abgenommen. Er wurde zudem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

