Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Afghanen schleusen Afghanen

Görlitz, BAB4 (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei sind in der vergangenen Nacht im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf einen schwarzen Audi aus Wetzlar aufmerksam geworden. In dem Pkw saßen schließlich vier augenscheinlich ausländische Personen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um vier afghanische Staatsangehörige. Während sich der Fahrer (29) noch mit einem ordentlichen Dokument, in dem Fall einem gültigen deutschen Aufenthaltstitel, ausweisen konnte, hatte der Beifahrer (25) lediglich eine Kopie seines deutschen Aufenthaltstitels parat. Die beiden Männer auf dem Rücksitz hingegen hatten gar nichts, womit sie sich ausweisen konnten. Letztlich kam ans Licht, dass die 21 und 23 Jahre alten Afghanen geschleust wurden. Die in Hessen lebenden 25 und 29 Jahre alten Afghanen wurden demnach wegen des Verdachts des Einschleusens angezeigt.

Am Mittwochabend waren bereits vier afghanische Männer im Görlitzer Bahnhof aufgegriffen worden. Die betreffenden sechs Migranten sind inzwischen nach Polen zurückgewiesen worden.

