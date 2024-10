Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Unfall nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 08:55 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Moisburg die Stader Straße in Richtung Hansestraße. Im Kreuzungsbereich zur Konrad-Adenauer-Allee wurde der Mann auf der Geradeausspur in Richtung Hansestraße plötzlich links von einem Pkw überholt. Der 66-Jährige erschrak und lenkte seinen Nissan Micra ruckartig nach rechts, um dem Überholenden auszuweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Pfosten eines Straßenschilds. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das überholende Auto setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Augenzeugen des Vorfalls, zur Unfallzeit herrschte reger Verkehr an der Kreuzung. Hinweise nimmt das Kommissariat in Buxtehude unter 04161/6470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell