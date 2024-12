POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Augsburg (ots) - Univiertel - Vergangene Woche wurde in ein Kellerabteil eingebrochen. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet. Im Zeitraum von 29.11.2024 bis 06.12.2024 brach ein bislang Unbekannter in ein Kellerabteil in der Bleriotstraße (40er Hausnummern) ein. Der Unbekannte entwendete daraus vor allem Werkzeug. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen ...

