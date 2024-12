POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Herrenbach - Am Sonntag (08.12.2024), gegen 01:40 Uhr, verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in der Ambergerstraße. Hierbei hatte ein Pkw-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Opel beschädigt und fuhr anschließend weg. Der Zeuge konnte den flüchtigen Pkw jedoch in einer Nebenstraße ...

