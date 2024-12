POL Schwaben Nord: Festnahme nach Körperverletzung führt zu Widerstand

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die BAB 8 zwischen der AS Adelzhausen und AS Dasing auf der linken der drei Fahrspuren. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 21-jährige Autofahrerin, die ebenfalls die linke Fahrspur befuhr und sich hinter dem 40-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ...

mehr