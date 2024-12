Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die BAB 8 zwischen der AS Adelzhausen und AS Dasing auf der linken der drei Fahrspuren.

Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 21-jährige Autofahrerin, die ebenfalls die linke Fahrspur befuhr und sich hinter dem 40-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und im Anschluss in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die linke und die mittlere Fahrspur mussten für etwa eine Stunde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

