Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei klärt Unfallflucht

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 1284 der Polizeiinspektion Donauwörth vom 03.12.2024 wurde wie folgt berichtet:

Asbach-Bäumenheim - Am 02.12.2024, im Zeitraum von 11.05 Uhr bis 13.45 Uhr, stellte eine Frau ihren schwarzen Skoda Fabia vor einem Anwesen in der Droßbachsiedlung ab. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug prallte dort massiv gegen die linke Seite des Skoda und entfernte sich in der Folge unerlaubt. Allein der durch den heftigen Anprall verursachte Fremdschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.[...]

Ab hier neu:

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ein Fahrzeugteil des unbekannten Fahrzeuges sichergestellt werden. Die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Donauwörth identifizierte dadurch einen 63-jährigen Autofahrer als Unfallverursacher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort gegen den 63-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell