POL-PDWIL: Diebstahl von Stehlampen

Wittlich (ots) - Am Samstag, den 21. September kam es auf dem E-Center Parkplatz in der Römerstraße in Wittlich zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Betroffen war ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz AMG, welcher vermutlich bei einem Ausparkvorgang eines anderen Fahrzeuges beschädigt wurde. Das Verursacherfahrzeug ist unbekannt flüchtig. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr