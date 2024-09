POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hallschlag (ots) - Am Samstag, 21.09.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zur Verkehrsunfallflucht in Hallschlag, auf der L20 in Richtung Ormont. Dort ist ein PKW mit Wohnanhänger seitlich mit einem entgegenkommenden dunklen BMW kollidiert,. Am PKW und Wohnanhänger ist ein Sachschaden entstanden. Der PKW BMW der X-Reihe hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen ...

