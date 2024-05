Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr - Feuerwehr kann Dachstuhlbrand verhindern

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Mehrere Anrufer berichteten am Sonntagabend (26.05.) über den Notruf von einer starken Rauchentwicklung eines Einfamilienhauses in der Blumenthaler Straße. Die Leitstelle alarmierte daraufhin um 18:06 Uhr die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Da unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten, wurde die Alarmierung auf "Wohnungsbrand / Menschenleben in Gefahr" erhöht und die Ortsfeuerwehr Scharmbeckstotel zur Unterstützung nachalarmiert. Glücklicherweise ergab eine Erkundung der ersteintreffenden Kräfte, dass alle Bewohner das Gebäude eigenständig hatten verlassen können. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst betreut werden, zwei von Ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Obergeschoss des Hauses vor. An der Vorderseite ging die Drehleiter in Stellung. Rund eine Stunde nach Alarmierung konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern entraucht. Zusätzlich wurde über die Drehleiter die Dachhaut des Gebäudes kontrolliert - erfreulicherweise hatte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl jedoch verhindert werden können. Um 19:40 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt waren die zwei Ortsfeuerwehren mit rund 40 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

