Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde in der Nacht zum Dienstag um 00:47 Uhr nach Buschhausen alarmiert. Im Bereich Bahrenwinkel war ein Pkw mit zwei Personen schwer mit einem Baum kollidiert. Mindestens eine Person sollte nach erster Rückmeldung im Fahrzeug eingeklemmt sein. Am Einsatzort bestätigte sich die Lage, Rettungsdienst und Polizei waren schon vor Ort. Der verunfallte Pkw lag nach der Kollision mit dem Baum einige Meter entfernt im Straßenseitenraum, beide Personen befanden sich noch im Fahrzeug. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und leuchtete den Unfallort aus. In enger Abstimmung mit dem Notarzt konnten Fahrer und Beifahrer mit leichtem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben und die Feuerwehr rückte wieder ein. Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck war mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell