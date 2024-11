Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Teilsperrung des Autobahnkreuzes Ludwigshafen nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 28.11.2024, ereignete sich gegen 09:11 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen. Das Unfallfahrzeug kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit den dortigen Bäumen und dem Buschwerk. Der 20-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in die BGU Ludwigshafen verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde ein Teil des Autobahnkreuzes Ludwigshafen für circa 2 Stunden vollgesperrt. Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim, waren Kräfte der Feuerwehren Ludwigshafen und Ruchheim, sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

