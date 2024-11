POL-PDNW: Presseaufruf - Giftköder

Lambrecht (Pfalz) (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 27.11.2024 am späten Nachmittag eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Lambrecht durch. Von insgesamt 126 Verkehrsteilnehmer überschritten 4 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Es wurde ein "Spitzenwert" von 67 km/h gemessen. Die "Spitzenreiterin" muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50,- Euro rechnen. Gerade bei regennasser Fahrbahn in Verbindung mit ...

