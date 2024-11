Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Diese Aussage trifft wohl auf einen 24-Jährigen aus Ludwigsburg zu, welcher am 28.11.2024 um 01:33 Uhr mit einem Ford Transit in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich ermittelt werden, dass der Fahrer seine nicht-europäische Fahrerlaubnis nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben ließ. Hierzu war dieser jedoch verpflichtet, da Inhaber von nicht-europäischen Fahrerlaubnissen in der genannten Frist nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind, ihre Fahrerlaubnisse umschreiben zu lassen. Dieser Umstand war dem Ludwigsburger laut eigener Aussage nicht bewusst. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Ebenso muss sich der im Fahrzeug befindliche 27-jährige Halter strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass dessen Bekannter mit seinem Fahrzeug fuhr. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend präventiv sichergestellt und die Personen aus den Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell