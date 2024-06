FW Ratingen: FW Ratingen: - aufmerksame Bewohnerin alarmieren die Feuerwehr und Mitbewohner

Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen Ratingen Ost, Levystr. 10:06 Uhr

Eine brennende Waschmaschine führte am Samstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr Ratingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses in Ratingen-Ost in Brand.

Eine Bewohnerin bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Keller, alarmierte die Feuerwehr und informierte im Anschluss ihre Mitbewohner, so dass alle vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude unbeschadet verlassen hatten.

Bei der Ankunft des Löschzuges wurde umgehend ein Löschangriff eingeleitet. Durch die unverzüglich Brandbekämpfung über den Treppenraum konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Standort Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen & Heiligenhaus und die Polizei.

