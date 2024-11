Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfälle

Deidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gg. 13:55 Uhr, befuhr ein 62jähriger Neustadter die B 271 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Deidesheim. Auf dieser Strecke kam er in einer leichten Rechtskurve kurz vor der Anschlussstelle Deidesheim nach links von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 50 Metern in einer Grünfläche zum Stehen. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Grund des Unfalls ein medizinisches Problem gewesen sein. Der Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des verunfallten PKW war die B271 zwischen des AS Wachenheim und Deidesheim für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Auf der Umleitungsstrecke ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 28jähriger Neustadter befuhr mit seinem PKW die L527 in Richtung Deidesheim. Auf der dortigen Brücke stieß er aufgrund der Missachtung des Rechtsfahrgebots mit dem entgegenkommenden PKW eines 85jährigen Mannes aus Limburgerhof zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen für die Dauer von 1 Stunde ebenfalls voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell