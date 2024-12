Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkenen Unfallverursacher fest

Augsburg (ots)

Herrenbach - Am Sonntag (08.12.2024), gegen 01:40 Uhr, verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in der Ambergerstraße. Hierbei hatte ein Pkw-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Opel beschädigt und fuhr anschließend weg. Der Zeuge konnte den flüchtigen Pkw jedoch in einer Nebenstraße feststellen, der Fahrer stieg aus und lief davon. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife konnte den flüchtigen Fahrer ebenfalls sehen, bevor dieser sich entfernte. Der Beschuldigte konnte wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei zeigte sich, dass der 20-Jährige einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille hatte. Bei diesem wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Am Unfallort konnten die Polizeibeamten Plastikteile und Lack sicherstellen, die eindeutig zum Fahrzeug des 20-Jährigen gehören. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell