Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Werner-Petzold-Straße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (17.10.2024), gegen 21:45 Uhr in die Werner-Petzold-Straße aus, nachdem Zeugen einen vermeintlichen Einbruch in einen dortigen Jugendclub gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 17-jährigen Tatverdächtigen an. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte nicht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0269735/2024). Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 zu melden. (KR)

