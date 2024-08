Polizei Hagen

POL-HA: Streit in Pizzeria zwischen Mitarbeitern und Gästen mündet in gefährliche Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

In einer Pizzeria in der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag (22.08.) zu einem Streit zwischen einem Mitarbeiter und seinen Gästen. Ein 32-Jähriger gab gegenüber der Polizei an, dass um 11.50 Uhr zwei Männer in die Pizzeria eintraten und nach einer Bestellung verlangten. Als er der Aufforderung nicht direkt nachkam, sei er von einem 33-Jährigen und seinem 56-jährigen Vater körperlich angegriffen worden. Dem Mitarbeiter sei dabei mit der Faust gegen das Ohr geschlagen worden. Er habe dann aus Angst nach einem Pizzablech gegriffen, um sich zu wehren. Der Mitarbeiter blutete stark am Ohr und musste medizinisch behandelt werden.

Der 33-Jährige und sein 56-jähriger Vater schilderten den Polizisten hingegen, dass der Mitarbeiter der Pizzeria aggressiv geworden sei. Sie seien mit einem Pizzablech angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizisten fertigten gegen alle Beteiligten Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen zu den Geschehnissen führt die Kriminalpolizei. (arn)

