POL-HA: Anwohner überrascht KFZ-Aufbrecher in Boele - Unbekannte flüchten mit dunklem Mercedes

Hagen-Boele (ots)

Ein 60-jähriger Anwohner beobachtete am Donnerstagabend (22.08.2024) in Boele den Aufbruch eines Firmenwagens und sprach die Täter an, die daraufhin flüchteten. Der Hagener hielt sich, gegen 23.00 Uhr, in seinem Haus in der Sonntagsstraße auf und wurde bei einem Blick durch ein Fenster auf einen verdächtigen PKW aufmerksam. Der 60-Jährige begab sich in den Vorgarten seines Hauses und erkannte, dass sich drei oder vier Personen an einem dort geparkten Firmenwagen aufhielten und von dort eine Kiste wegtrugen. Als er die Unbekannten ansprach, ließen sie die Kiste fallen und flüchteten mit einem dunklen Mercedes in Richtung Grimmestraße. Erste Ermittlungen an dem Firmenwagen zeigten, dass die Täter eine Schiebetür gewaltsam geöffnet und bereits Werkzeug aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

