Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt stark alkoholisiert mit E-Scooter in Polizeikontrolle

Hagen-Altenhagen (ots)

Mit einem Atemalkoholwert in Höhe von 1,5 Promille konnten Polizisten am Freitag (23.08.) einen Hagener auf der Boeler Straße stoppen. Gegen 2.30 Uhr war der 35-Jährige mit einem E-Scooter unterwegs. Polizisten waren auf den Mann aufmerksam geworden, da er bei der Fahrt schwankte und die Mitte des Fahrstreifens in Richtung der Hagener Straße befuhr. Der E-Scooter-Fahrer versuchte zunächst vor den Beamten zu flüchten, nachdem ihn diese für eine Kontrolle anhielten. Zunächst blieb er zwar stehen, fuhr dann jedoch entgegen seiner vorherigen Fahrtrichtung weiter und tat so, als hätte er die Aufforderung der Einsatzkräfte nicht verstanden. Ein Polizist stellte sich dem 35-Jährigen schließlich in den Weg und brachte ihn zum Stehen. Der Hagener war stark alkoholisiert (1,7 Promille) und gab an, dass er zurzeit ein Fahrverbot habe und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell