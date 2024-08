Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp stellt zwei jugendliche Fahrraddiebe in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen stellten am Donnerstagabend (22.08.2024) in Haspe zwei Jugendliche bei einem E-Bike-Diebstahl. Die Beamten fuhren gegen 18.15 Uhr über den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Tillmannstraße. An einer Kreuzung wurden sie auf die beiden Jugendlichen aufmerksam, die ein E-Bike schoben. Einer von ihnen hob dabei das Hinterrad an, da dieses offensichtlich mit einem Schloss gesichert war. Die zivilen Einsatzkräfte gaben sich als Polizeibeamte aus und wollten die Personen kontrollieren. Die Jugendlichen versuchten wegzulaufen, konnten aber durch die Beamten an der Flucht gehindert werden. Erste Ermittlungen zeigten, dass die beiden 14- und 15-Jährigen das Fahrrad in unmittelbarer Nähe gestohlen hatten. Die Polizisten stellten es sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Die beiden Jugendlichen übergaben sie an ihre Erziehungsberechtigten. (sen)

