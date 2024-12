Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Körperverletzung in Polizeiarrest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (07.12.2024), kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung im Bereich des Rathausplatzes, einer der Beschuldigten randalierte im Anschluss und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Zunächst konnten Polizeikräfte eine körperliche Auseinandersetzung am Rathausplatz feststellen. Als ein unbeteiligter Zeuge einschreiten wollte, schlug einer der Beteiligten diesem ins Gesicht. Der zweite Beteiligte entfernte sich währenddessen. Der 18-jährige Beschuldigte randalierte nach der Anzeigenaufnahme jedoch weiter im Bereich der Innenstadt und sollte deshalb in den Polizeiarrest gebracht werden. Dabei zeigte er sich aggressiv, aus diesem Grund wurden ihm Handfesseln angelegt. Beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug schlug er einem Polizeibeamten mit dem Knie ans Kinn und machte sich im Anschluss über dessen Verletzung lustig. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff und Widerstand auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung.

