Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizistin bei Widerstandshandlung verletzt

Pforzheim (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Polizeibeamtin durch eine offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Frau an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde vor 22 Uhr eine Frau im Bereich der Pforzheimer Bahnhofsstraße gemeldet, welche sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Eine Funkstreifenbesatzung konnte diese antreffen. Aufgrund von Stimmungsschwankungen wurde eine Rettungswagenbesatzung angefordert. Im weiteren Verlauf wollte die Frau in einem angrenzenden Gebäude in Richtung Hauptbahnhof auf die Toilette. Die aufmerksame Polizeibeamtin bemerkte, dass auf Ansprache keine Reaktion erfolgte und stieg geistesgegenwärtig über die Wand der Toilettenkabine, um der in sich zusammengesackten Frau Erste-Hilfe zu leisten. Nach dem Öffnen der Toilettentüre für die herbeieilenden Rettungskräfte schlug die zwischenzeitlich wieder ansprechbare Frau die Türe kräftig zu, sodass eine Hand der Polizeibeamtin eingeklemmt wurde.

Dem hinzueilenden Streifenpartner und der Geschädigten gelang es, die Türe mit vereinten Kräften zu öffnen. Die Frau wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizeibeamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen und begab sich in ein Krankenhaus.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell