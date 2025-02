Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchtes Tötungsdelikt in der Straße "In der Dodesheide" - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Straße "In der Dodesheide" ein schwerwiegendes Gewaltdelikt, bei dem ein 60-jähriger Mann und ein 15-jähriger Jugendlicher schwere Stichverletzungen erlitten. Die Polizei Osnabrück und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 60-jährige Osnabrücker gegen 22:10 Uhr mit einer Gruppe Jugendlicher in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Konfrontation zwischen ihm und einem 15-Jährigen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden von beiden Seiten Messer eingesetzt.

Der 60-Jährige erlitt eine Stichverletzung und konnte sich schwer verletzt zu Fuß zu seiner Wohnanschrift begeben. Der 15-Jährige wurde durch mehrere Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte mussten ihn noch vor Ort reanimieren, bevor er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Der mutmaßlich Beteiligte wurde wenig später durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen. Aufgrund seiner Verletzungen erfolgte auch bei ihm eine notärztliche Versorgung sowie die Einlieferung in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete eine Blutentnahme bei dem 60-Jährigen sowie die Sicherstellung seines Mobiltelefons und seiner Oberbekleidung an.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell