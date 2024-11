Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mit Betrügen fast 35.000 Euro ergaunert (12.05.2023 - 06.09.2023)

Tuttlingen / Landkreis Tuttlingen (ots)

Zwei Männer und eine Frau könnten innerhalb vier Monate eine Elektronikfirma in Tuttlingen um etwa 33.500 Euro betrogen haben. Als Bande und gewerbsmäßig begingen sie fortlaufend insgesamt 44 Betrüge zum Nachteil des geschädigten Unternehmens. Sie verlängerten bestehende Mobilfunkverträge oder schlossen neue Verträge betriebsintern auf bestehende Kunden ab und ließen sich ersatzweise für die damit verbundene Hardware Gutscheine erstellen. Mit diesen erwarben sie Ware, welche sie teilweise zurückgaben oder für sich behielten. Die Beschuldigten arbeitete zum Tatzeitpunkt bei der Firma am Standort in Tuttlingen. Die beiden zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alten Männer waren in der Abteilung mobile Telekommunikation und Multimedia tätig. Die beschuldigte 19-Jährige arbeitete als Aushilfe an der Kasse.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Grundke, Telefon: 0741 243 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell