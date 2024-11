VS-Villingen (ots) - An der Ampelkreuzung der Schwenninger Straße beim Landratsamt ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger an der Kreuzung anhalten. Eine hinter ihm fahrende 49-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte dies zu spät ...

