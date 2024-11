VS-Schwenningen (ots) - An einer Bushaltestelle am Außenring in Schwenningen ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Um einem Bus die Einfahrt in den fließenden Verkehr zu ermöglichen bremste ein 24-jähriger Tesla-Fahrer ab. Ein dahinterfahrender ...

mehr