Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall an Bushaltestelle (12.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

An einer Bushaltestelle am Außenring in Schwenningen ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Um einem Bus die Einfahrt in den fließenden Verkehr zu ermöglichen bremste ein 24-jähriger Tesla-Fahrer ab. Ein dahinterfahrender 37-Jähriger erkannte es und bremste ebenfalls. Anders jedoch bei einem weiteren dahinterfahrenden Fiat-Fahrer. Der fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf den Tesla. Der Fahrer des Skodas verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden.

