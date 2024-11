Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Freiheitsberaubung (08.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

In Schwenningen ist es auf der Jakob-Kienzle-Straße am Freitag, gegen 23 Uhr zu einer Freiheitsberaubung gekommen. Auf dem nach Hause Weg sprachen zwei bislang unbekannte Personen zwei 20-Jährige an. Sie gaben sich als Polizeibeamte in zivil aus. Mit einem der jungen Männer gingen die beiden Täter zu ihrem Auto, stiegen ein und fuhren in die Bert-Brecht-Straße. Während der Fahrt gingen sie den 20-Jährigen körperlich an. Als der dunkle VW zum Stehen kam, gelang ihm die Flucht. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Beide waren circa 180 cm groß, gänzlich schwarz gekleidet und mit dunklem Teint. Sie trugen keinen Bart, keine Brille und hatten dunkle Haare. Beide sprachen jugendtypisches Deutsch. Einer der Täter trug eine blaue FFP Maske und war schlank. Der Andere etwas korpulenter, trug keine Maske, eine schwarz-weiße Adidas Bauchtasche und hatte Akne. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunkle VW mit dem Teilkennzeichen "DS" und getönten Heckscheiben. Das Polizeirevier bittet um Hinweise zu den Tätern, oder dem Auto unter der Telefonnummer 07721 / 85000.

