Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Polizeiauto beschädigt - Bundespolizisten stellen Flüchtenden

Essen (ots)

Gestern Morgen (5.Juni) trat ein Mann am Essener Hauptbahnhof mehrfach gegen ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei. Als die Einsatzkräfte sich näherten, ergriff er die Flucht.

Gegen 09:50 Uhr beobachteten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen aus den Diensträumen heraus einen Mann, welcher mehrfach gegen ein geparktes Dienstfahrzeug trat. Anschließend sprang er auf die Motorhaube. Dadurch wurde das Kraftfahrzeug beschädigt. Als die Beamten ihn laut ansprachen, zeigte der 24-Jährige den Mittelfinger und beschädigte den Streifenwagen erneut in Form von Tritten. Erst beim Erblicken der heraneilenden Bundespolizeistreife, flieht der syrische Staatsbürger in Richtung Innenstadt. Die Einsatzkräfte gelang es, den Mann zu stellen und brachten ihn zu Boden.

Dagegen wehrte er sich jedoch, sperrte sich und versuchte sich aus den Griffen der Polizisten zu lösen. Bodycams zeichneten die Widerstandshandlung auf. Die Uniformierten fesselten den Essener und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Währenddessen beruhigte sich der Aggressor. Mit Hilfe eines Fingerabdruckscans konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Bundespolizisten erteilten dem 24-Jährigen einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

