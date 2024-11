POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Holzstapel gerät in Brand (12.11.2024)

Volkertshausen (ots) - Am Montagabend ist ein betrunkener Mann in der Straße "Bärenloh" aufgefallen. Während des Sankt Martins Umzugs randalierte ein 38-Jähriger und pöbelte mehrere Passanten an, ehe er mit einem Fahrrad davonfuhr. Die daraufhin verständigten Polizisten stellten den unsicher fahrenden Radler ...

mehr