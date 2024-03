Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfallverursacher ermittelt

Dank eines aufmerksamen Zeugen war der Unfall am Freitag in Biberach schnell geklärt.

Ulm (ots)

Gegen 19.25 Uhr fuhr eine 27-Jährige auf einem Parkplatz in der Straße Fünf Linden gegen einen geparkten Mercedes. Die Verursacherin stieg aus dem Fahrzeug aus und schaute nach den Beschädigungen. Anschließend stieg sie wieder in ihren Seat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr sie weg. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen auf und konnte den Seat an der Halteranschrift feststellen. An dem Auto befanden sich Beschädigungen, die zu dem Unfall passten. Die 27-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Durch den Unfall entstand an den beiden Autos ein Schaden von etwa jeweils 1.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

