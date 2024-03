Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte brechen in den vergangenen Tagen in ein Haus in Blaustein ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 14.03.2024, 11.00 Uhr und Sonntag, dem 17.03.2024, 08.00 Uhr, kam es zum Einbruch in der Lixstraße. Die Unbekannten brachen die Wohnungstüre auf und gelangten so in das Innere. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten ein Mobiltelefon und Bargeld. Den Schaden in der Wohnung schätzt die Polizei auf 400 Euro. Der Einbruch wurde durch das Polizeirevier Ulm-West aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3812 entgegen.

++++0529832 (BK)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

