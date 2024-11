Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Betrunkener pöbelt Passanten an, fährt mit dem Fahrrad davon und stürzt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (11.11.2024)

Volkertshausen (ots)

Am Montagabend ist ein betrunkener Mann in der Straße "Bärenloh" aufgefallen. Während des Sankt Martins Umzugs randalierte ein 38-Jähriger und pöbelte mehrere Passanten an, ehe er mit einem Fahrrad davonfuhr. Die daraufhin verständigten Polizisten stellten den unsicher fahrenden Radler schließlich fest, der bei der Aufforderung anzuhalten stürzte. Ein Zeuge teilte mit, dass der augenscheinlich betrunkene 38-Jährige zuvor schlangenlinienfahrend auf der ganzen Straße unterwegs war, so dass mehrere Autofahrer ausweichen mussten. Während der Abklärung des Sachverhalts verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und äußerte, zuvor zudem Betäubungsmittel konsumiert zu haben, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet nun Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes ausweichen mussten oder gar gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell