POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin prallt in geparktes Auto (12.11.2024)

Gaienhofen (ots)

Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erwartet eine betrunkene Autofahrerin, die am Dienstagabend auf der Hauptstraße einen Unfall gebaut hat. Gegen 21 Uhr war die 65-Jährige mit einem Citroen von Gaienhofen in Richtung Horn unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes der C-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Citroen auf die Seite und kam schließlich mittig der Straße zum Liegen. In Folge der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nachdem ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Alkoholtest bei der 65-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. An dem Citroen entstand durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

