POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken in Steinmauer gefahren (12.11.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist bei einem Unfall auf der Einmündung Münchriedstraße/Friedhofstraße am Dienstagabend entstanden. Eine 25-jährige Renaultfahrerin kam im Einmündungsbereich nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Steinmauer eines dortigen Betriebs. Da die Beamten bei der jungen Frau Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Test mit ihr durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, so dass die 25-Jährige - die bei der Kollision unverletzt bliebt - in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem behielten die Polizisten ihren Führerschein ein. Um den nicht mehr fahrbereiten Clio, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des an der Mauer entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die junge Frau muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls verantworten.

